Prévisions météo: est-ce la fin de l’été?

Une dépression d'altitude se déplacera aujourd'hui au-dessus de notre pays et le quittera plus tard dans la journée en direction de l'Allemagne. Une occlusion, liée à cette dépression, traînera encore sur notre pays.

Aujourd'hui, le temps restera souvent nuageux avec des périodes de pluie et d'averses. Surtout dans le nord du pays et sur le relief, les précipitations pourront parfois s'intensifier et être accompagnées de coups de tonnerre. Les maxima s'échelonneront entre 14 et 21 degrés. Le vent sera modéré et au littoral assez fort d'ouest à sud-ouest tournant rapidement vers l'ouest à nord-ouest avec des rafales autour de 50 km/h. Cette nuit, nous prévoyons d'abord encore quelques averses, mais progressivement, le temps deviendra sec partout. Depuis l'ouest, les éclaircies s'élargiront également, mais dans le sud du pays le ciel restera en grande partie nuageux. Le vent sera faible à modéré et reviendra au sud-ouest. Les minima varieront entre 9 et 13 degrés. À lire aussi Records de chaleur en août: une "alerte rouge" pour l'agence météorologique de l'ONU

Demain, ça commence bien Demain, la journée débutera par un temps sec et assez ensoleillé dans la plupart des régions, sauf en Ardenne où les nuages bas seront prédominants et localement porteurs de quelques gouttes. Progressivement, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest, suivie de faibles pluies en fin d'après-midi ou en soirée. La nuit suivante, une zone de pluie beaucoup plus active traversera notre pays. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Ardenne et 17 ou 18 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent de secteur ouest à sud-ouest sera d'abord modéré, mais deviendra parfois assez fort et même fort à la mer, avec des rafales autour de 60 km/h. Journée en deux temps mercredi Le matin, il pleuvra encore sur l'extrême sud tandis qu'ailleurs le temps sera sec avec de larges éclaircies. En cours de journée, des nuages cumuliformes bourgeonneront jusqu'à donner quelques averses éparses. En soirée, les averses deviendront plus intenses, surtout sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Des orages locaux seront possibles dans ces régions. Les maxima baisseront encore de quelques degrés, avec des valeurs autour de 15 degrés dans le centre. Temps frais et instable en fin de semaine Jeudi, de l'air maritime frais continuera d'influencer notre temps. Les maxima ne dépasseront pas les 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 14 à 15 degrés dans le centre. La nébulosité sera variable avec un risque de quelques averses locales; celles-ci pourront être intenses et orageuses.