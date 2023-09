Prévisions météo: l'automne arrive avec un peu d'avance

Ce mardi, la nébulosité deviendra abondante, mais le temps restera sec, sauf au littoral où quelques faibles précipitations ne seront pas exclues, selon l'IRM. Les maxima varieront entre 15 à 17°C sur les hauteurs ardennaises et 20°C dans la partie centrale du pays. Le vent sera modéré à assez fort, à la côte, souvent fort, de sud-ouest. Les rafales approcheront les 60 à 65 km/h dans l'intérieur du pays et 75 km/h à la côte. En soirée et au cours de la nuit prochaine, on retrouvera graduellement des éclaircies avec des nuages moyens et élevés. Dans l'extrême ouest, la nébulosité pourrait rester plus tenace.

Demain, mercredi, le ciel sera changeant, mais le temps souvent sec avec des éclaircies dans l'après-midi. Il y aura du vent modéré à assez fort à l'intérieur des terres et des rafales allant jusqu'à 60 km/h à la côte. Durant la nuit de mercredi à jeudi, une zone de pluie atteindra notre pays à partir du littoral. Jeudi, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est.