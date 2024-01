Prévisions météo: le froid glacial va-t-il perdurer cette fin de semaine?

Ce jeudi, le temps restera sec et ensoleillé. En fin de journée, des nuages en provenance de la mer du Nord gagneront le littoral et l'extrême nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront autour de -1 ou 0 degré en beaucoup d'endroits dans l'intérieur du pays. Sur les hauteurs de l'Ardenne, grâce à l'inversion de températures, les maxima se situeront autour de +2 à +3 degrés. A la côte, les maxima varieront de +2 à +4 degrés, sous l'influence d'un vent venant de la mer. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est. A la côte, il sera généralement modéré d'est-nord-est s'orientant au nord-nord-est.

Vendredi, le temps sera gris avec de nombreux nuages bas et, en matinée, aussi du brouillard (givrant) par endroits. Le temps devrait rester généralement sec. Les maxima seront proches de -1 ou 0 degré en Haute Belgique, autour de +6 degrés à la mer et entre +1 et +4 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible et variable ou de nord-est. A la côte et sur les crêtes de l'Ardenne, il sera modéré de nord à nord-est.



Samedi, la journée sera souvent grise avec des nuages bas en nombre et un peu de bruine par endroits. Le temps sera toutefois souvent sec. Le matin, on pourra craindre un risque de brume ou de brouillard, pouvant être givrant en Ardenne. Les maxima se situeront entre 0 et +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de +4 degrés dans le centre du pays et de +6 degrés à la côte. Le vent sera la plupart du temps faible d'ouest-sud-ouest ou de direction variable.