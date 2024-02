Prévisions météo: que nous réserve le ciel ce week-end?

La douceur restera de mise avec des maxima de 8°C en Hautes-Fagnes à 13°C dans le Limbourg. Le vent deviendra faible à parfois modéré d'abord de secteur sud à sud-est et plus tard de secteur est.

Samedi soir et au cours de la nuit prochaine, le temps restera très nuageux et il y aura dans un premier temps des pluies à caractère d'averses, localement modérées. Plus tard dans la nuit, ce seront plutôt de faibles pluies ou de la bruine. Les minima se situeront entre 4°C sur les hauteurs ardennaises et 7 à 8°C en plaine.

Le vent sera d'abord faible à modéré d'est à sud-est. En fin de soirée, il s'orientera à l'ouest-sud-ouest puis augmentera en intensité, avec des rafales pouvant atteindre entre 50 et 60 km/h.

La journée de dimanche sera à nouveau nuageuse et marquée par des averses. Des rafales comprises entre 50 et 70 km/h seront possibles l'après-midi.