Prévisions météo: retour d'un temps ensoleillé, découvrez les prévisions pour ce week-end

Le temps sera d'abord sec dans l'intérieur dus pays avec de larges éclaircies alors que de la grisaille matinale sera présente sur le relief ardennais. Des averses sont toujours prévues dans l'ouest. Celles-ci se déplaceront également vers l'intérieur du pays l'après-midi, mais elles seront moins nombreuses et moins intenses que la veille. Les maxima oscilleront entre 12 degrés dans les Hautes Fagnes et 16 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera à nouveau le plus souvent modéré de nord, indique l'IRM vendredi matin.

Vendredi soir et la nuit suivante, le temps sera sec partout et de larges éclaircies apparaîtront dans la plupart des régions. Par endroits, de la brume et, en Ardenne quelques bancs de brouillard locaux, pourront se former. Les minima seront compris entre 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 11 degrés en bord de mer. Le vent sera faible, venant du nord au nord-ouest, et pourra parfois souffler de directions variables à l'intérieur des terres.