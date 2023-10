Prévisions météo: un début de semaine ensoleillé, et après?

Les températures remonteront pour atteindre 21 à 25 degrés, selon l'IRM. En Ardennes, les maximas atteindront 21 à 22 degrés. Les minima oscilleront entre 14 et 19 degrés.

Demain matin, le thermostat oscillera entre 16 et 20 degrés. Après le passage du front pluvieux, les températures perdront 2 à 4 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest. Des rafales de 60 à 70 km/h seront possibles. Un ciel majoritairement lumineux mercredi

Une zone de pluie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne et un petit risque d'averses subsistera. Un peu plus frais demain

Mercredi matin, des nuages bas et du brouillard réduiront parfois la visibilité en Ardenne. Ailleurs, le ciel sera assez lumineux. Des cumulus feront ensuite leur apparition en cours de journée, et quelques petites averses pourront se développer de manière isolée. Les maxima varieront entre 13 ou 14 degrés en haute Ardenne et 17 ou 18 degrés en Flandre. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort.

Des nuages jeudi

Jeudi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Le temps restera sec dans la plupart des régions mais quelques petites pluies éparses ne sont pas exclues. Les maxima varieront entre 13 et 18 degrés avec un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest.