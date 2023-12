Prévisions météo: un début de semaine sous la grisaille

Mardi, le ciel sera à nouveau couvert et des pluies abondantes se propageront sur le pays. Les maxima varieront entre 3 degrés sur les hauteurs et 10 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré.

Le ciel sera majoritairement gris ce lundi avec une importante couverture de nuages bas. Sur le sud de l'Ardenne, du brouillard éventuellement givrant limitera parfois la visibilité. L'est du pays pourrait encore bénéficier de quelques rayons de soleil ce matin. Les maxima varieront entre 1 degré en Gaume et 9 degrés dans la région côtière, avec des valeurs de 5 à 7 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest. La nuit prochaine, la nébulosité sera encore abondante sur l'ensemble des régions. Quelques faibles pluies pourront se propager dans le nord-ouest du pays en seconde partie de nuit.

Mercredi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque d'averses peu marqué en journée, mais qui s'intensifiera en soirée et la nuit suivante. Les maxima varieront entre 4 degrés en haute Ardenne et 9 degrés le long du littoral. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré dans l'intérieur des terres, et assez fort à fort le long du littoral avec des rafales de 60 à 70 km/h.