Prévisions météo: vous attendez le soleil? On le retrouvera fin de semaine

Aujourd'hui, le ciel sera partiellement à généralement très nuageux avec quelques périodes de pluie ou des averses. Les maxima varieront entre 6 en haute Ardenne et 10 degrés dans l'ouest. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest. À la côte, il virera assez rapidement au secteur nord-ouest puis deviendra modéré à assez fort à la côte ouest. Dans l'intérieur du pays, il deviendra généralement faible en cours de journée. Ce soir et cette nuit, une couverture de nuages bas s'étendra sur pratiquement tout le pays avec également de la brume ou du brouillard sur l'est et le sud du pays. Quelques faibles pluies ou bruines sont encore prévues. Les minima oscilleront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés à la côte. Le vent sera d'abord faible de secteur ouest ou de direction variable puis deviendra faible à modéré de secteur nord en cours de nuit. A la côte, le vent sera modéré à temporairement assez fort de nord à nord-est.

Ciel tout gris encore demain Jeudi, le ciel sera généralement très nuageux et gris avec encore quelques faibles pluies qui s'évacueront vers l'est en cours de journée. En soirée et la nuit suivante, une nouvelle zone de pluie peu active envahira notre pays par le littoral. Les maxima varieront entre 2 degrés en haute Ardenne et 8 degrés en bord de mer. Le vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest s'orientera au sud-ouest. Un petit peu plus de soleil vendredi

Vendredi, une zone de pluie quittera notre pays par l'est en entraînant parfois des nuages bas et du brouillard en Ardenne. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra sur l'ouest du pays et se propagera lentement aux autres régions en cours de journée. Les maxima varieront entre 4 et 9 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest. Week-end gris et plutôt doux Samedi, nous passerons sous l'influence de hautes pressions qui s'établiront sur la France. Des courants doux et humides détermineront notre temps. Le ciel deviendra gris avec parfois des brumes et brouillards en Ardenne. Quelques faibles bruines ne sont pas exclues. Les maxima varieront entre 5 et 10 degrés avec un vent faible à modéré de sud-ouest.

Dimanche, la situation évoluera peu. Le ciel restera généralement gris avec toujours un risque de faibles bruines par endroits. Brumes et brouillards recouvriront parfois le massif Ardennais. L'après-midi, quelques éclaircies pourraient faire leur apparition. Les maxima varieront entre 6 et 11 degrés avec un vent modéré de sud-ouest. Éclairicies lundi Lundi, les éclaircies devraient temporairement faire leur retour avant le passage d'une zone de pluie la nuit suivante. Les maxima varieront entre 4 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest prendra un peu de vitesse.