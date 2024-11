Prudence cette nuit et vendredi matin: l'IRM émet une alerte aux conditions glissantes et au brouillard

Une alerte aux conditons glissantes et au brouillard a été émise par l'IRM.

"Cette nuit et vendredi à l'aube, du givre pourra rendre localement les routes glissantes. Plus isolément, quelques plaques de glace ne sont pas exclues", précise l'IRM.

L'institut émet par la même occasion une alerte jaune au brouillard, entre 22h00 et 10h00, qui touchera également tout le pays. Du brouillard givrant pourra se former et limiter la visibilité à moins de 200 mètres, note-t-il.