Prudence si vous prenez la route ce matin: l'IRM lance une alerte jaune aux conditions glissantes

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé une alerte jaune aux conditions glissantes ce dimanche. Elle a débuté à 5h du matin, et s'applique jusqu'à 9h* dans les provinces de Liège et de Luxembourg. Prudence donc si vous devez prendre le volant.

En début de matinée, des averses de neige plus fréquentes sont attendues sur le relief ardennais, prédit l'IRM. Une accumulation de 1 à 3 cm sera possible dès 400 m environ, surtout en province de Liège et dans une moindre mesure en province de Luxembourg.