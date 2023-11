Prudence sur les routes: plusieurs provinces concernées par l'alerte jaune aux conditions glissantes

L'avertissement est valable jusqu'à vendredi 08h00 en province de Luxembourg et jusqu'à 11h00 en Flandre.

L'Institut royal météorologique (IRM) émet jeudi soir une alerte jaune aux conditions glissantes dans la province de Luxembourg et partout en Flandre, à l'exception du Limbourg et du Brabant flamand.

Les prévisions météorologiques prévoient la formation de plaques de givre ou de glace en certains endroits du réseau routier et ce, "principalement sur les régions où les températures des routes deviendront négatives et où du brouillard givrant se formera". Ce risque concerne principalement les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d'Anvers.

Par ailleurs, une zone de précipitations hivernales peu active glissera cette nuit sur le sud du pays. Elle touchera principalement la province de Luxembourg où une accumulation de 1 à 3 cm de neige est attendue, rendant parfois les routes glissantes.