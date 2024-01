Quatorze centres de sports d'hiver sont accessibles dans les cantons de l'Est

Quatorze des quinze centres de sports d'hiver que comptent les cantons l'Est ont ouvert leurs portes ce vendredi, indique l'agence du tourisme de l'Est du pays dans son bulletin d'enneigement.

La neige tombée ces derniers jours et le gel ont permis la constitution d'un manteau blanc dont l'épaisseur atteint 25 cm à certains endroits.

Ce vendredi, de nombreuses écoles sont attendues dans les centres de sports d'hiver comme la Baraque Michel et au Signal de Botrange, où les locations de ski sont gérées par Roland Jacques. "Les possibilités sont relativement réduites pour les établissements scolaires puisqu'un redoux est annoncé ce lundi", indique-t-il.

Les centres, y compris celui d'Ovifat, qui permet la pratique du ski alpin devraient être accessibles durant le week-end mais le redoux, la pluie et le vent annoncés pour lundi devraient rapidement avoir raison de la couche de poudreuse.

De nombreux promeneurs et des sportifs devraient donc faire le déplacement, en masse, vers l'Est de la province et le toit du pays.