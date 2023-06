Quelques nuages avant un week-end de grand soleil

Des nuages bourgeonneront et alterneront avec les éclaircies vendredi après-midi, rendant la nébulosité plus variable, selon les prévisions de l'IRM. Des voiles d'altitude plus nombreux envahiront également le territoire depuis le littoral. Quelques ondées de faible intensité pourront se développer sur l'ouest et le sud-ouest du pays ainsi que le long de la frontière allemande en fin de journée.

Les maxima atteindront 21 degrés en Hautes Fagnes, 23 degrés à la mer et 25 à localement 26 degrés en plaine. Le vent sera modéré de nord-ouest sur l'est du pays et souvent faible de secteur ouest à sud-ouest sur le centre et l'ouest du pays.

Vendredi soir, quelques ondées resteront possibles sur le sud-ouest du pays et le long de la frontière allemande. Ensuite, les nuages cumuliformes se dissiperont rapidement et laisseront la place à un ciel peu nuageux où circuleront quelques voiles d'altitude durant la nuit. Des champs de nuages bas pourront toutefois se former dans les vallées en haute Belgique et le long de la région côtière. Les minima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés dans les grandes villes. Le vent deviendra faible, mais restera modéré à la mer, de sud-ouest ou de direction variable.