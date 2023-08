Quelques nuages bas dans la matinée avant le retour du soleil en après-midi

Il fera d'abord gris au sud du sillon Sambre-et-Meuse avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard jeudi matin. Les nuages bas gagneront progressivement les régions du centre et de l'ouest du territoire. Graduellement la grisaille matinale se dissipera et le temps deviendra partiellement nuageux. En Ardenne et en Gaume le temps sera instable avec un nouveau risque d'averses orageuses. Sur la moitié nord du pays, le temps restera sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima atteindront 21°C le long de la frontière hollandaise et 24°C le long de la frontière française. Le vent restera faible à modéré de secteur est à nord-est.

Ce soir, les éclaircies continueront de s'étendre et le temps sera sec en de nombreux endroits, excepté sur les régions de l'est où quelques averses resteront temporairement possibles. Cette nuit, le temps deviendra sec partout, mais des champs de nuages bas et de la brume ou du brouillard se reformeront par endroits en Ardenne. Les minima évolueront entre 14 et 17°C sous un vent faible s'orientant au secteur est.