Retour de la pluie précédée temporairement par des précipitations hivernales

Une nouvelle zone de précipitations parfois temporairement hivernales envahira rapidement la Belgique par la France. Les pluies pourront en effet être précédées de quelques précipitations neigeuses, plus longtemps Ardenne. Une accumulation de quelques centimètres sera possible en Ardenne, notamment l'avant-midi. En Basse et Moyenne Belgique, il s'agira assez vite de neige fondante suivie de pluie. L'après-midi, on ne retrouvera de la neige (fondante) qu'en Hautes Fagnes. Les températures remonteront lentement pour atteindre en fin de journée 1 degré dans les Hautes Fagnes et de 4 à 6 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-est avec des rafales de 50 à 60 km/h.