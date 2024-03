Retour du soleil jeudi, en demi-teinte

Une zone de pluie active s'étendra, mardi après-midi, du littoral vers les autres régions. Elle n'atteindra l'est du pays qu'en fin d'après-midi, mais quelques ondées se déclencheront tout de même à l'avant, a annoncé l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 6°C en Haute Ardenne et 10°C en plaine, sous un vent modéré à assez fort.

En cours de soirée, le temps deviendra couvert et pluvieux partout. Cette nuit, les pluies se cantonneront essentiellement à la moitié est du territoire et faibliront en intensité, excepté sur l'Ardenne où elles conserveront un caractère plus modéré. Les minima oscilleront entre 5°C et 10°C.

Mercredi, le temps sera à nouveau plombé au lever du jour, avec des périodes de faibles pluies ou de bruine intermittentes. L'après-midi, un temps plus sec gagnera progressivement l'ensemble des régions et quelques éclaircies pourraient parvenir à percer la couche nuageuse, notamment sur l'ouest du territoire. Les maxima varieront entre 10°C sur les reliefs et 14°C en basse et moyenne Belgique.