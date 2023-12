Retour d'un temps sec et de quelques éclaircies

Le temps restera sec jeudi avec le retour de quelques éclaircies, selon les prévisions de l'IRM à l'aube. Le ciel deviendra cependant plus nuageux en fin de journée. Les températures seront comprises entre 0 et 6 degrés.

En matinée, certaines régions seront recouvertes par d'importants bancs de nuages bas, et en Ardenne brumes et brouillards parfois givrants limiteront par endroits la visibilité. Quelques plaques de givre ou de glace localisées pourront parfois rendre les routes glissantes. Par après, le soleil fera quelques belles apparitions, mais les champs nuageux s'épaissiront en cours de journée à partir de l'ouest. Les maxima varieront entre 0 et 4 degrés en Ardenne et entre 4 et 6 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré de sud-est.

L'IRM a émis un avertissement aux routes glissantes pour tout le territoire, valable jusque 07h00.