Saint-Nicolas devra braver la pluie pour distribuer ses cadeaux

C'est sous la pluie et les averses que le grand patron des écoliers fera sa tournée des chaumières cette nuit tandis que les enfants sages auront le loisir mercredi de déballer leurs cadeaux sous les rayons du soleil d'automne, selon les prévisions à la mi-journée mardi de l'Institut royal météorologique.

La tournée du grand Saint, qui comme le veut la tradition passe de maison en maison pour y distribuer cadeaux et bonbons, se fera globalement sous la pluie. Plusieurs averses sont en effet encore attendues ce mardi soir, notamment en Ardenne et à l'intérieur des terres. Au fil des heures, le temps deviendra toutefois plus sec à une averse près.

Mercredi matin, les enfants sages découvriront leurs cadeaux la tête dans les nuages, tandis que le soleil pointera doucement le bout de son nez au fil de la journée. De larges éclaircies sont même attendues mercredi après-midi sur la plupart des régions du pays.