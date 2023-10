Salvador: le président demande l'état d'urgence avant l'arrivée d'une dépression tropicale

La protection civile avait auparavant décrété une alerte orange (niveau trois sur quatre) pour l'ensemble de la côte Pacifique et la capitale.

Cette mesure doit s'appliquer "sur l'ensemble du territoire national" et pas seulement dans les zones où l'impact est attendu, c'est-à-dire la côte Pacifique et la capitale, San Salvador, a indiqué M. Bukele sur le X (anciennement Twitter).

Le ministère salvadorien de l'Education a décrété la fermeture des écoles sur la côte ainsi que dans la capitale et sa périphérie

La dépression tropicale E-19 se trouve actuellement dans l'océan Pacifique et devrait frapper le littoral du Salvador entre lundi et mardi. Elle pourrait également toucher le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua le long de leurs côtes Pacifiques, selon le Centre américain des ouragans (NHC).