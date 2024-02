Sec avec quelques éclaircies éparses

Ce lundi après-midi, le temps restera généralement sec avec des champs nuageux encore nombreux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies seront parfois présentes, notamment sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima varieront de 7° en Hautes-Fagnes à 11° voire 12° en plaine. Le vent modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. A la mer, le vent sera fort avec des pointes de 70 km/h ou un peu plus.

En soirée et la nuit de lundi à mardi, le ciel restera à nouveau très nuageux sur l'ensemble des régions avec un risque croissant de bruines ou de faibles pluies intermittentes. Les minima se situeront entre 4° en Hautes-Fagnes et 9° en Basse et Moyenne Belgique.

Mardi, la nébulosité sera abondante avec de faibles pluies ou bruines qui tomberont par intermittence. Les maxima se situeront autour de 5° ou 6° en haute Ardenne, de 11° sur le centre et de 12° sur l'ouest du territoire. Le vent d'ouest-sud-ouest se renforcera pour devenir souvent assez fort dans les terres et fort à parfois très fort à la mer. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/ h.