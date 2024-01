Sept nouveaux cours d'eau en alerte de crue

La Senne, la Sennette, le Canal Charleroi-Bruxelles, la Vierre, la Haute Semois, la Chiers et la Sûre sont passés en alerte de crue mardi en fin d'après-midi, indique le service d'hydrométrie de la Région wallonne. La Dendre ainsi que la Basse et Moyenne Semois étaient déjà en phase d'alerte depuis la fin de matinée.

Pour la Sûre, la Chiers et la Haute Semois, qui coulent en province de Luxembourg, le niveau d'alerte devrait être atteint ou dépassé en fin de nuit entre mardi et mercredi.

Pour la Senne ainsi que la Sennette et le Canal Charleroi-Bruxelles, les seuils d'alerte devraient être atteints ou dépassés dans le courant de la soirée.

La Vierre, également en province de Luxembourg, devrait atteindre le seuil d'alerte dans le courant de la journée de mercredi.

La situation de la Dendre, en Wallonie picarde et en Flandre, reste inchangée et son seuil d'alerte devrait être atteint mardi. Pour la Basse Semois, la Moyenne Semois et leurs affluents, les seuils devraient être atteints dans les journées de mercredi ou jeudi

Le Viroin, l'Eau noire, l'Eau blanche, l'Eau d'heure, l'Amblève, l'Our, la Haute Sambre, la Basse Sambre, la Haute Meuse (amont et aval), l'Escaut, la Lys, la Dyle la Haute Lesse, la Lhomme, la Basse Lesse, l'Ourthe, la Vesdre, la Haine, et la Mehaigne ainsi que leurs affluents sont pour leur part en pré-alerte de crue.