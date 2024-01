Situation encore préoccupante dans quelques communes du Brabant flamand

Le niveau des eaux était encore critique dans plusieurs communes du Brabant flamand mercredi, à savoir Londerzeel, Affligem, Lennik et Liedekerke. Le Centre flamand de gestion du trafic invite d'ailleurs les automobilistes à éviter de sortir à Liedekerke lorsqu'ils quittent l'E40. La phase provinciale du plan catastrophe est active depuis mardi soir. Les pompiers ont reçu près de 500 appels, pour des inondations et des dégâts dus aux rafales de vent.

A Affligem, c'est dans l'entité de Teralfene que la situation est encore critique avec là aussi plusieurs maisons inondées. Le niveau du Bellebeek inquiète les riverains de Ternat et de Liedekerke. Il descend petit à petit, mais des précipitations pourraient changer la donne.

Plusieurs rues étaient fermées au trafic à Londerzeel en raison des inondations et la phase communale du plan catastrophe est en vigueur. Quelques maisons sont sous eau.

Concernant la sortie Liedekerke sur l'E40, le centre de gestion du trafic recommande de privilégier les sorties Alost et Ternat. La N208 en direction de Liedekerke et la Stationsstraat restent fermées. Le chemin de halage le long de la Dendre est inaccessible de même que le pont sur la Lombeekstraat, en direction de Ternat.

Les environs de la gare de Liedekerke sont également sous eau et les autorités communales sont prêtes à d'éventuelles évacuations. La gare de la commune ne sera d'ailleurs plus desservie à partir de 19h00, a fait savoir la SNCB. La compagnie ferroviaire va mettre sur pied un service de bus navette entre Denderleeuw et Liedekerke.

A Lennik aussi, quelques rues sont inondées, le niveau du Molenbeek étant particulièrement surveillé.