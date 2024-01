Stabilisation en Flandre orientale, mais une rue reste sans électricité

"La Lys (qui a entrainé des évacuations à Afsnee, en périphérie de Gand, NDLR) et la Dendre (évacuations à Grammont) ont atteint leur pic et on attend une tendance continue à la baisse dès maintenant", précise-t-elle. Dans la périphérie de Gand, une rue reste sans électricité, mais elle devrait bénéficier de quelques générateurs d'urgence, précise la ville.

La situation reste préoccupante autour du Moervaart, à cause du niveau élevé du canal Gent-Terneuzen. La province tente d'accélérer la descente des eaux en gérant la navigation pour permettre un écoulement maximal vers la mer. Des inondations restent possibles "localement".