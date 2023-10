Taïwan et Hong Kong s'attendent à un nouveau typhon

Taïwan et Hong Kong se préparent à l'arrivée d'un nouveau typhon. Le service de météorologie de Taïwan a alerté sur l'arrivée de fortes pluies et de vents violents dans le sud de l'île. Mardi, le typhon "Koinu" prendra de l'ampleur avant de gagner le sud-est de Taïwan mercredi ou jeudi.

À Hong Kong, les autorités météorologiques ont classé le typhon tropical de "super typhon". Des vents allant jusqu'à 185 km/h sont attendus, selon l'Observatoire de Hong Kong, l'agence météorologique locale. Les prévisions indiquent que Koinu devrait atteindre la ville d'ici la fin de semaine. Hong Kong ainsi que la province chinoise de Guangdong, dans le sud-est du pays, devraient être touchées.

En septembre, Hong Kong avait subi les pluies les plus fortes qu'elle ait connu en 140 ans. Les rues et les stations de métro étaient inondées, au moins deux personnes sont décédées et plus d'une centaine ont été grièvement blessées.