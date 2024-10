Taïwan: neuf morts dans l'incendie d'un hôpital, selon les pompiers

L'incendie s'est déclaré le jour même où le typhon Krathon a touché terre dans le sud de l'île, mais les autorités taïwanaises n'ont pas fait de lien entre les deux événements.

Krathon a forcé les autorités à fermer les écoles et les administrations pour une seconde journée. Les vents puissants et les fortes pluies ont fait deux morts et plus de 100 blessés.