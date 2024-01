Tempête Isha: Trente-deux interventions des pompiers à Bruxelles de dimanche à lundi

Le passage de la tempête Isha, entre dimanche soir et lundi après-midi, a causé des dégâts à Bruxelles. Les pompiers sont intervenus à 32 reprises, a indiqué leur porte-parole, Walter Derieuw.

Sur leurs 32 interventions, 25 étaient pour des situations relatives à des objets ballotés par le vent ou menaçant de tomber à cause du vent, comme des corniches tanguant au-dessus des façades, et sept pour des situations d'arbres déracinés et de branches arrachées, bloquant des chaussées.

Dès dimanche vers 18h00, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois ainsi que les parkings de la forêt de Soignes ont été fermés, compte tenu des rafales de vent annoncées. Les restrictions d'accès devraient être levées lundi en fin d'après-midi, en fonction de l'évolution des prévisions météorologiques.