Tempête Louis: environ 200 interventions pour les pompiers en province de Namur

Les interventions ont principalement concerné des arbres tombés sur les voiries et des câbles électriques, ainsi que des caves inondées et des tuiles envolées sur des toitures.

Des maisons ont également été touchées par des arbres, notamment à Malonne (Namur) et Sart-Eustache (Fosses-la-Ville). Sur le parking de l'UNamur situé rue Henri Lemaître à Salzinnes (Namur), un arbre est tombé sur une voiture stationnée. Des rues ont également été fermées à la circulation à Andenne, des arbres obstruant le passage, alors que des voiries ont été totalement inondées à Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville) en raison d'avaloirs bouchés. Les autres communes principalement touchées sont Floreffe, Profondeville ou encore Sambreville.

"Nous ne pouvons que constater que ce genre d'intempéries se répète de plus en plus souvent et cela ne va pas s'arranger à l'avenir", a réagi Marc Gilbert, chef de corps de la zone de secours Val de Sambre. "Nous nous en sommes sortis cette fois mais il faut que les zones de secours aient plus de moyens pour investir dans du personnel et du matériel. C'est primordial."