Temps assez ensoleillé et mercure en hausse pour profiter du jour férié

La journée débutera par un temps gris avec des nuages bas et du brouillard en beaucoup d'endroits. Au fil des heures, la grisaille se dissipera et la nébulosité deviendra alors variable sur l'ensemble des régions. Durant l'après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé depuis la Côte. Les maxima seront proches de 15 ou 16 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et compris entre 17 et 19 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de nord à nord-est.