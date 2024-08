Temps doux et ensoleillé jeudi

Le temps sera assez ensoleillé partout avec quelques voiles d'altitude. L'après-midi, des nuages de moyenne et haute altitude un peu plus denses dériveront sur le nord-ouest du pays où ils pourraient laisser échapper quelques gouttes en fin de journée. Il fera plus doux avec des maxima de 19 ou 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, entre 23 et 25 degrés en plaine, et autour de 22 ou 23 degrés à la côte. Le vent, d'abord généralement modéré de sud à sud-ouest, virera au secteur sud-ouest et deviendra modéré à parfois assez fort sur l'ouest avec des rafales autour de 50 km/h, et fort au littoral avec des rafales autour de 60 km/h.