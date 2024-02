Temps doux mais couvert avec quelques faibles bruines

La journée débutera avec des éclaircies dans le centre et l'est du pays alors que le ciel sera déjà nuageux dans l'ouest. En Ardenne, on prévoit en premier lieu du brouillard (givrant). L'après-midi, les nuages s'étendront vers le sud-est et le ciel deviendra très nuageux à couvert partout. En fin d'après-midi, quelques faibles pluies ou bruines seront possibles localement.

Les maxima, doux, se situeront entre 5 et 8 degrés en Ardenne et 9 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud-ouest. À la mer, il sera assez fort avec des rafales de l'ordre de 50 km/h.