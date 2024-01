Temps ensoleillé et jusqu'à 8 degrés

La matinée sera marquée d'abord par des bancs de brouillard ou des nuages bas par endroits, le temps sera ensuite ensoleillé partout avec quelques voiles d'altitude et des maxima de 3 à 8 degrés, annonce l'IRM.

Ce samedi matin, l'atmosphère sera parfois brumeuse avec risque de quelques bancs de brouillard (givrant) ou de nuages bas par endroits (le risque est plus marqué sur l'ouest et le long de la frontière française ainsi qu'en Ardenne) pouvant localement persister jusqu'en mi-journée.

La journée deviendra ensuite assez ensoleillée partout avec quelques nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés en Ardenne, et entre 6 et 8 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de secteur sud.