Temps gris et température proches ou sous zéro degré

Le ciel sera très nuageux dimanche avec quelques averses qui pourront adopter un caractère hivernal même en plaine, et de la neige en Ardenne. Les maxima seront compris entre -2 à +5 degrés, selon le bulletin en matinée de l'IRM.

Le temps sera gris avec quelques petites averses en cours de journée. Dans le nord- ouest du pays, les précipitations tomberont sous forme de pluie. Dans le centre, il s'agira d'un peu de neige (fondante). En Ardenne, on prévoit de faibles chutes de neige. Les maxima seront proches de -2 ou -3 degrés en Ardenne, de +1 degré dans le centre du pays et de +2 à +5 degrés dans le nord- ouest. Le vent sera modéré de sud- ouest à ouest dans les terres et plutôt d'ouest- nord- ouest à la mer.

L'IRM a en outre émis un avertissement jaune aux conditions glissantes sur les routes au sud du pays, principalement dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.