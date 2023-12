Temps légèrement variable mercredi après-midi

Le temps sera légèrement variable mercredi après-midi avec quelques averses locales depuis le nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En haute Ardenne, celles-ci pourront encore adopter un caractère hivernal. De larges éclaircies pourront parfois entrecouper ces averses en basse et moyenne Belgique. Les maxima oscilleront entre 1°C en Hautes-Fagnes et 8°C à la mer.

Mercredi soir, la nébulosité sera variable avec, sur l'est encore la possibilité d'une averse (hivernale en Ardenne) et sur l'ouest des éclaircies devenant plus larges. Cette nuit, le temps deviendra sec partout et des nuages bas avec de la brume ou du brouillard localisé se formeront. Les minima atteindront 0 à -2°C en Ardenne et seront voisins de 0°C en plaine. En cas d'éclaircies, le gel pourra davantage s'installer et quelques plaques de givre ou de glace localisées seront alors possibles.

Jeudi, le temps restera sec. La journée débutera en Ardenne avec des nuages bas localement accompagnés de brume ou de brouillard. Il faudra encore se méfier des plaques de givre ou de glace localisées. En cours de journée, le soleil fera de plus larges apparitions, bien que des nuages élevés plus nombreux envahiront le ciel sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 0 et 4°C en Ardenne et entre 4 et 6°C sur les autres régions.