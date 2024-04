Temps morose pour la fin de la semaine

Jeudi après-midi, le ciel sera nuageux et accompagné d'averses par endroits, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima s'échelonneront entre 6°C en Hautes Fagnes et 11°C en plaine, sous un vent modéré à assez fort.

Dans la soirée et en cours de nuit, on retrouvera de la pluie principalement sur l'ouest et le nord du pays, tandis que sur la moitié sud-est, le temps restera généralement sec. Les minima seront compris entre 0°C en Ardenne et 7°C en bord de mer.

Vendredi, rebelote, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluie sur le nord et l'ouest du pays. Ailleurs, il fera sec avec quelques éclaircies, plus généreuses au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans le courant de l'après-midi, le ciel deviendra partiellement à très nuageux sur l'ensemble du territoire et des averses parfois intenses se développeront localement. Elles pourront même s'accompagner d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 10°C et 14°C.