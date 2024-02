Temps plus doux mais pluvieux attendu dans les prochains jours

Lundi après-midi, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel avec un risque de quelques averses. En se rapprochant du littoral, le temps sera sec et le soleil très généreux. Les maxima oscilleront entre 4 ou 5 degrés en Hautes Fagnes et par endroits 10 degrés dans l'ouest. En soirée et en début de nuit, quelques faibles averses pourront encore traîner au sud du sillon Sambre et Meuse alors que le ciel se dégagera sur les autres régions. En seconde partie de nuit, le temps sera sec partout mais des bancs de brouillard pourront se former en Haute Belgique.

Mardi matin, de larges éclaircies seront présentes sur de nombreuses régions, excepté au sud du sillon Sambre et Meuse où les nuages bas et le brouillard pourront persister en certains endroits. Ensuite, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux, avant de laisser place à de faibles pluies dans l'ouest mais le mercure y attendra tout de même les 10 degrés.