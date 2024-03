Temps sec avant l'arrivée de la pluie dans l'après-midi

Il fera d'abord souvent sec, mardi, sauf dans l'est avant qu'une nouvelle zone de pluie arrivant sur l'ouest du pays se présente dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Les nuages resteront toujours très nombreux avec quelques ondées en matinée, principalement sur l'est du pays. Dans l'après-midi, une nouvelle zone de pluie traversera le territoire depuis l'ouest. Elle n'atteindra les régions de l'est qu'en soirée. Les maxima seront compris entre 6 et localement 11 degrés. Le vent d'ouest modéré s'orientera d'abord au sud-ouest puis au sud dans l'après-midi.