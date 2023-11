Temps sec et ciel couvert de nuages ce mercredi

La nébulosité s'étendra peu à peu en soirée depuis le nord-ouest du pays, mais il fera toujours sec. Des éclaircies persisteront même sur le sud-est du territoire. Durant la nuit, le temps deviendra très nuageux sur toutes les régions avec un peu de bruine par endroits. En Ardenne, de la brume et du brouillard pourront se former. Les minima s'établiront entre -1 et 2°C en Ardenne, autour de 6°C sur le centre et entre 8 et 9°C à la mer.

Jeudi, le temps restera gris avec de nombreux nuages bas et la possibilité d'un peu de bruine par intermittence, surtout en haute Belgique. De la brume et du brouillard pourront persister sur le relief ardennais. Les températures, plutôt élevées pour la saison, atteindront 6°C sur les sommets et 12°C à la mer.