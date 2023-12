Temps sec et nuages bas samedi

Au matin, de larges éclaircies seront présentes dans plusieurs endroits mais, rapidement, le ciel se couvrira partout. Dans l'extrême ouest du pays, il y aura parfois plus de nuages. Le temps sera généralement sec avec des maxima entre 4 degrés en Hautes-Fagnes, 8 ou 9 degrés dans le centre et 11 degrés à la côte. Le vent sera modéré de sud-ouest. Sur le sud-est du pays, il sera généralement faible.

Ce soir et la nuit suivante, le temps restera sec avec beaucoup de nuages bas, et du brouillard en Haute Belgique. En fin de nuit, quelques éclaircies pourront se faufiler. Les minima varieront entre 2 et 8 degrés sous un vent modéré de sud-ouest, et encore faible dans le sud- est.