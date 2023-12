Temps sec et nuageux samedi

Le temps sera souvent sec et nuageux samedi, avec toutefois des éclaircies dans un premier temps au nord du pays, annonce l'Institut Royal Météorologique (IRM) qui table sur des maxima entre 6 et 10 degrés.

La journée débutera par un temps généralement sec avec des éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse alors qu'en Ardenne et en Gaume, la nébulosité sera plus abondante. En cours de journée, davantage de nuages seront également présents en Flandre. Le temps restera sec en de nombreux endroits mais, surtout dans le sud-est et à la côte, il faudra tenir compte d'un risque de bruine. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en haute Ardenne et 10 degrés dans les régions de plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort, revenant au sud. Les rafales pourront atteindre 50 km/h.