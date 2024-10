Temps sec mardi à quelques ondées locales près

La nébulosité deviendra souvent plus variable au fil des heures avec des éclaircies parfois larges l'après-midi depuis l'ouest du pays. L'est et le sud-est du territoire devront toutefois composer avec un temps plus nuageux. Le risque de quelques ondées subsistera, mais le temps sera souvent sec sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 14 degrés en haute Ardenne et 19 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest, s'orientant au sud.