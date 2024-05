Temps secs en début de journée avant de possibles averses orageuses

Le temps sera pratiquement sec jeudi avec du soleil. Mais des averses orageuses se présenteront ensuite depuis l'est, et pourront localement être intenses, avertit l'IRM qui prévoit des maxima de 14 à 23 degrés.

Après dissipation de la grisaille matinale locale, le temps sera ensoleillé dans la plupart des régions, surtout en Campine. Proche de la frontière française, quelques averses (orageuses) pourront déjà éclater en cours de matinée. L'après-midi, des averses et des orages se développeront dans le sud-est et l'est du territoire, n'atteignant l'ouest que plus tard dans l'après-midi ou en soirée. L'extrême ouest du pays devrait donc conserver un temps sec.

Ces averses (orageuses) ne se déplaceront que lentement et pourront donc conduire à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps. On prévoit aussi un risque de grêle. Les maxima se situeront entre 14 et 18 degrés le long de la frontière française ainsi qu'en Ardenne, et entre 20 et 23 du centre du pays à la Campine. Le vent sera d'abord faible à modéré de direction variable ou de secteur sud-ouest, puis généralement modéré d'ouest à sud-ouest.