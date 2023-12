Temps secs et éclaircies, avec le retour des averses en fin de journée dimanche

Le temps sera sec au matin avec des éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'IRM pour dimanche. En Ardenne, il fera assez nuageux. Ensuite, la nébulosité augmentera suivie de pluie ou d'averses à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 6 et 12 degrés.

Les champs nuageux seront encore abondants au sud du sillon Sambre et Meuse, alors que de belles éclaircies seront temporairement possibles ailleurs. Ensuite, le ciel deviendra très nuageux partout avec, en milieu d'après-midi, des pluies à partir de la frontière française. Les maxima se situeront entre 6 et 9 degrés en Ardenne, et entre 9 et 12 degrés ailleurs, sous un vent modéré à assez fort, d'abord d'ouest à sud-ouest revenant ensuite graduellement au secteur sud-sud-ouest. Les rafales se situeront autour de 60 ou 65 km/h.