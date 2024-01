Temps variable avec encore beaucoup de pluies en Haute Belgique

Le temps restera variable mercredi, avec parfois des averses entrecoupées de quelques éclaircies. En Haute Belgique, les averses seront plus fréquentes et plus intenses, avec à nouveau localement beaucoup de précipitations (entre 10 et 25 mm). Un coup de tonnerre sera possible, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront entre 6 ou 7°C sur le relief de l'Ardenne et 10 ou 11°C sur l'ouest et le centre du territoire. Le vent de sud-ouest sera généralement assez fort, et parfois fort à la Côte ainsi que sur les sommets de l'Ardenne, avec des rafales de 60 à 70 km/h et localement quelques pointes autour de 80 km/h ne sont pas à exclure.

Ce soir et cette nuit, le temps restera variable avec des averses. Un temps plus sec avec la possibilité d'éclaircies s'établira sur l'ouest en fin de nuit. Les minima se situeront entre 4 et 9°C. Le vent assez fort deviendra progressivement modéré dans la plupart des régions. En bord de mer, les vents forts d'ouest persisteront. En bord de mer et en Ardenne, des rafales jusqu'à 60 km/h ou un peu plus seront possibles.