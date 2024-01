Toujours de la pluie et du vent au menu

Alors que les Belges se remettent du passage à l'an neuf, le menu en matières de prévisions météorologiques ne va pas changer d'un iota: pluie et vent seront toujours sur la carte. Ce lundi après-midi, nuages et pluies arriveront déjà par le sud-ouest. Le nord du pays sera moins concerné par les précipitations. Les maxima seront proches de 4 degrés en Hautes-Fagnes, compris entre 7 et 9 degrés dans le centre et autour de 9 ou 10 degrés à la mer. Le vent deviendra généralement modéré de sud-sud-ouest au fil des heures avec des rafales autour de 50 km/h, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).