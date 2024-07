Tunnels fermés et réseau Stib perturbé en raison des fortes pluies à Bruxelles

Des tunnels bruxellois sont fermés à la circulation mardi après-midi et le réseau de la Société des transports intercommunaux (Stib) de Bruxelles est perturbé en raison des fortes pluies, ont indiqué le service régional Bruxelles Mobilité et la Stib. L'Institut royal météorologique (IRM) avait émis, mardi matin, un avertissement orange aux orages sur le centre du pays entre 17h00 et 20h00.