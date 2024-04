Un 1er avril entre soleil et pluie

Cet après-midi, le temps sera d'abord encore très nuageux sur l'est du pays, et temporairement pluvieux dans les cantons de l'Est. Ensuite, le ciel deviendra partout changeant à partir de l'ouest avec risque de l'une ou l'autre averse, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Lundi après-midi, les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine, sous un vent modéré de sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera changeant et une ondée locale restera possible. Plus tard dans la nuit, les champs nuageux deviendront généralement plus nombreux en Ardenne avec un risque d'ondée plus élevé. Les minima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest restera modéré et aura tendance à augmenter un peu en intensité vers l'aube.