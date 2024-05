Un 1er mai lumineux et doux avec des maxima atteignant 25°C

Le temps sera globalement lumineux et très doux mercredi après-midi avec des maxima allant de 20 à 25°C dans l'intérieur des terres, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Mercredi en fin de journée et en début de soirée, des averses ou des cellules orageuses pourront se développer de manière isolée et conduire ponctuellement à des pluies intenses et de la grêle. Le risque sera toutefois limité.

Plus tard dans la soirée ou la nuit, une ligne d'averses orageuses plus structurée remontera de la France vers notre pays. Celle-ci devrait toucher les régions proches de la frontière, puis poursuivre sa lente progression vers le nord, mais son activité devrait décliner.