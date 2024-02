Un après-midi doux avec des maxima de 12 à 17°C

Le temps sera sec à quelques rares précipitations près avec principalement des nuages de moyenne et de haute altitude jeudi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera remarquablement doux avec des maxima de 12°C en haute Ardenne à 17°C dans l'est de la Campine. Le vent sera dans l'ensemble modéré de sud à sud-est.

Le temps restera doux et pratiquement sec en soirée et durant la nuit de jeudi à vendredi. En fin de nuit, le risque de précipitations augmentera le long de la frontière française et dans l'ouest. Les minima varieront entre 6 et 12°C sous un vent modéré de secteur sud.

Vendredi, le ciel sera très nuageux avec de la pluie ou des averses à partir de l'ouest et de la France. En cours d'après-midi, le temps s'améliorera sur l'ouest puis sur le centre du pays, avec seulement le risque d'une averse isolée et quelques éclaircies. Il fera encore doux pour la saison avec des maxima de 10 à 15°C. Le vent modéré de sud s'orientera à l'ouest.