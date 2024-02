Un après-midi ensoleillé suivi d'une nuit froide

Le temps sera assez ensoleillé en de nombreux endroits mardi après-midi. Il y aura toutefois davantage de champs nuageux en Ardenne. Les maxima attendus seront compris entre 6 et 11°C, a indiqué l'Institut royal météorologique.

La nuit prochaine, le temps sera calme et plutôt froid avec localement du brouillard givrant. Les minima oscilleront de -4°C à +3°C.

Dans le courant de la journée, la couverture de nuages bas sur l'Ardenne se dissipera et la bande nuageuse se morcellera progressivement. Le ciel deviendra alors changeant à parfois très nuageux sur la plupart des régions. Il fera néanmoins assez doux avec des maxima de 7 à 12°C, sous un vent de sud-ouest faible à modéré.

En cours de nuit, le ciel deviendra très nuageux, à l'exception du sud-est du territoire, et de faibles pluies seront possibles sur l'ouest en fin de nuit. Les minima se situeront entre 0°C en Lorraine belge et 9°C sur l'ouest. Le vent, de secteur sud, sera faible en Lorraine belge et modéré ailleurs.