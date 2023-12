Un après-midi nuageux avec quelques éclaircies

En soirée et durant la nuit, le temps restera doux avec un ciel très nuageux et encore quelques pluies au sud du sillon Sambre et Meuse. En fin de nuit, une zone de précipitations plus organisé abordera le nord-ouest du pays. Les températures ne redescendront pas en dessous de 5°C en haute Ardenne et 10°C en bord de mer. Le vent de sud-ouest deviendra modéré à assez fort en fin de nuit avec des pointes de 60 km/ h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 70 km/ h.

Dimanche, le temps sera assez venteux et particulièrement doux. Le ciel sera très nuageux à couvert avec des passages pluvieux parfois assez prolongés, et, en Ardenne, assez soutenus. La douceur s'accentuera encore avec des températures qui atteindront 7°C en haute Ardenne et 13°C sur une grande partie ouest du pays.